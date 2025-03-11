Март бьет температурные рекорды. Новые дневные максимумы - в 11 городах Украины (карта)

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о ряде новых температурных рекордов. Их зафиксировали в Киеве и еще 10 городах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Согласно информации Укргидрометцентра, новые температурные рекорды были установлены в разных регионах Украины в течение понедельника, 10 марта 2025 года.
Исходя из обнародованной УкрГМЦ карты, дневные температурные максимумы были установлены в 11 городах:
В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подтвердили, что 10 марта в столице был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха для этой даты (согласно данным объединенной гидрометеорологической станции "Київ").
"Температура воздуха после полудня достигла 17,8°C, что на 0,9°C выше, чем в 1914 году", - уточнили эксперты.
Напомним, несколько ранее спасатели предупредили туристов о шторме в горах и сказали, куда ходить не стоит.
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