Март бьет температурные рекорды. Новые дневные максимумы - в 11 городах Украины (карта)

В каких городах Украины зафиксировали температурные рекорды

Согласно информации Укргидрометцентра, новые температурные рекорды были установлены в разных регионах Украины в течение понедельника, 10 марта 2025 года.

Исходя из обнародованной УкрГМЦ карты, дневные температурные максимумы были установлены в 11 городах:

в Черновцах - 20,5°C;

в Ивано-Франковске - 20,4°C;

в Тернополе - 19,2°C;

во Львове - 19,1°C;

в Луцке - 18,8°C;

в Ровно - 18,4°C;

в Киеве - 17,8°C;

в Виннице - 17,4°C;

в Хмельницком - 17,0°C;

в Житомире - 17,0°C;

в Чернигове - 17,0°C.

Температурные рекорды в Украине в течение 10 марта (карта: facebook.com/UkrHMC)

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подтвердили, что 10 марта в столице был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха для этой даты (согласно данным объединенной гидрометеорологической станции "Київ").

"Температура воздуха после полудня достигла 17,8°C, что на 0,9°C выше, чем в 1914 году", - уточнили эксперты.

Температурный рекорд в Киеве (скриншот: facebook.com/CGO.Official)