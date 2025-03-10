ua en ru
Пн, 10 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Погодний клікбейт". В Укргідрометцентрі заявили про маніпулятивний погодний фейк

Понеділок 10 березня 2025 16:54
UA EN RU
"Погодний клікбейт". В Укргідрометцентрі заявили про маніпулятивний погодний фейк У мережі шириться фейк, буцімто на Україну насувається "потужний ураган" (ілюстративне фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі наголосили на неприпустимості поширення недостовірної та маніпулятивної інформації про погодні умови. Йдеться, зокрема, про новини, буцімто на Україну насувається "потужний ураган".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Що саме розповіли в Укргідрометцентрі

В Укргідрометцентрі відреагували на фейкові повідомлення та новини, що ширяться мережею, буцімто вже наступного тижня по частині України може "вдарити потужний ураган" зі швидкістю вітру понад 120 км/год (із посиланням на сервіс Ventusky).

"Звертаємо увагу, що аналіз розрахункових моделей без належних знань у сфері метеорології призводить до викривлення реальної картини погодних процесів", - наголосили у прес-службі установи.

Зазначається, що використання клікбейтних заголовків та емоційно забарвлених тверджень "сприяє поширенню необґрунтованої паніки серед населення, що в умовах загального інформаційного навантаження є вкрай безвідповідальним кроком".

"Офіційні попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні уповноважений надавати виключно Український гідрометеорологічний центр. Вся актуальна інформація щодо прогнозів та попереджень доступна на офіційних ресурсах УкрГМЦ", - додали у дописі установи з хештегом #погоднийклікбейт.

Насамкінець представників медіа закликали:

  • відповідально ставитися до поширення метеорологічної інформації;
  • не вводити громадськість в оману некоректними інтерпретаціями прогнозів.

&quot;Погодний клікбейт&quot;. В Укргідрометцентрі заявили про маніпулятивний погодний фейкПублікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше в мережі з'являлась інформація про буцімто ймовірне суттєве забруднення повітря над Україною - із посиланням на спеціалізований сервіс Ventusky.

Згодом про реальну ситуацію з якістю повітря розповіли в Укргідрометцентрі та Міністерстві захисту довкілля й природних ресурсів.

Пізніше у соціальних мережах і деяких ЗМІ почали писати про нібито "брудну хмару", що насувається на Україну. Цю інформацію в УкрГМЦ також спростували.

Читайте також про п'ять температурних рекордів у Києві та майже 40 - по Україні - де саме та в які дні було найтепліше в березні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Гідрометцентр Фейки Маніпулятор
NEWS
Сирський зробив заяву про ситуацію у Курській області: чи загрожує ЗСУ оточення
Сирський зробив заяву про ситуацію у Курській області: чи загрожує ЗСУ оточення
DAILY
Живий щит. Чи зможуть європейські миротворці гарантувати безпеку в Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Живий щит. Чи зможуть європейські миротворці гарантувати безпеку в Україні