"Погодний клікбейт". В Укргідрометцентрі заявили про маніпулятивний погодний фейк

В Українському гідрометеорологічному центрі наголосили на неприпустимості поширення недостовірної та маніпулятивної інформації про погодні умови. Йдеться, зокрема, про новини, буцімто на Україну насувається "потужний ураган".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Що саме розповіли в Укргідрометцентрі

В Укргідрометцентрі відреагували на фейкові повідомлення та новини, що ширяться мережею, буцімто вже наступного тижня по частині України може "вдарити потужний ураган" зі швидкістю вітру понад 120 км/год (із посиланням на сервіс Ventusky).

"Звертаємо увагу, що аналіз розрахункових моделей без належних знань у сфері метеорології призводить до викривлення реальної картини погодних процесів", - наголосили у прес-службі установи.

Зазначається, що використання клікбейтних заголовків та емоційно забарвлених тверджень "сприяє поширенню необґрунтованої паніки серед населення, що в умовах загального інформаційного навантаження є вкрай безвідповідальним кроком".

"Офіційні попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні уповноважений надавати виключно Український гідрометеорологічний центр. Вся актуальна інформація щодо прогнозів та попереджень доступна на офіційних ресурсах УкрГМЦ", - додали у дописі установи з хештегом #погоднийклікбейт.

Насамкінець представників медіа закликали:

відповідально ставитися до поширення метеорологічної інформації;

не вводити громадськість в оману некоректними інтерпретаціями прогнозів.

Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)