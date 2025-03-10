"Погодний клікбейт". В Укргідрометцентрі заявили про маніпулятивний погодний фейк
В Українському гідрометеорологічному центрі наголосили на неприпустимості поширення недостовірної та маніпулятивної інформації про погодні умови. Йдеться, зокрема, про новини, буцімто на Україну насувається "потужний ураган".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Що саме розповіли в Укргідрометцентрі
В Укргідрометцентрі відреагували на фейкові повідомлення та новини, що ширяться мережею, буцімто вже наступного тижня по частині України може "вдарити потужний ураган" зі швидкістю вітру понад 120 км/год (із посиланням на сервіс Ventusky).
"Звертаємо увагу, що аналіз розрахункових моделей без належних знань у сфері метеорології призводить до викривлення реальної картини погодних процесів", - наголосили у прес-службі установи.
Зазначається, що використання клікбейтних заголовків та емоційно забарвлених тверджень "сприяє поширенню необґрунтованої паніки серед населення, що в умовах загального інформаційного навантаження є вкрай безвідповідальним кроком".
"Офіційні попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні уповноважений надавати виключно Український гідрометеорологічний центр. Вся актуальна інформація щодо прогнозів та попереджень доступна на офіційних ресурсах УкрГМЦ", - додали у дописі установи з хештегом #погоднийклікбейт.
Насамкінець представників медіа закликали:
- відповідально ставитися до поширення метеорологічної інформації;
- не вводити громадськість в оману некоректними інтерпретаціями прогнозів.
Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше в мережі з'являлась інформація про буцімто ймовірне суттєве забруднення повітря над Україною - із посиланням на спеціалізований сервіс Ventusky.
Згодом про реальну ситуацію з якістю повітря розповіли в Укргідрометцентрі та Міністерстві захисту довкілля й природних ресурсів.
Пізніше у соціальних мережах і деяких ЗМІ почали писати про нібито "брудну хмару", що насувається на Україну. Цю інформацію в УкрГМЦ також спростували.
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