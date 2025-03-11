Рятувальники попередили туристів про шторм у горах: куди ходити не варто

Рятувальники попередили туристів про шторм у горах. З огляду на погодні умови громадянам рекомендують утриматись від прогулянок у деяких локаціях.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Що відомо про погоду в горах і куди ходити не варто

Спершу про суттєве погіршення погодних умов повідомили гірські рятувальники Прикарпаття.

"Увага! Шторм", - наголосили вони станом на 8 годину ранку вівторка, 11 березня.

Згідно з інформацією експертів, температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський на той момент становила мінус один градус за Цельсієм. При цьому швидкість західного вітру досягала 24 метрів за секунду.

В цілому ж на вершині гори було хмарно й туманно.

"Не виходьте у високогір'я!" - наголосили рятувальники у своєму Facebook і опублікували світлину, що ілюструє поточні погодні умови.

Погода на горі Піп Іван зранку 11 березня (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Дещо згодом про ситуацію на високогір'ї Карпат розповіли у прес-службі Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області у Facebook.

"Увага! Шторм! Рятувальники закликають громадян не вирушати в гори у період погіршення погодних умов", - повідомили у ДСНС (зробивши перепост відповідного допису гірських рятувальників Прикарпаття).

Допис ДСНС (скриншот: facebook.com/dsns.if)

Тим часом Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології попереджає громадян про сніголавинну небезпеку.

"11-12 березня у високогір'ї Івано-Франківської області збережеться значна сніголавинна небезпека. 3 рівень небезпеки - помаранчевий", - наголосили фахівці.

Попередження про сніголавинну небезпеку (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Варто зазначити, що в цілому пориви південно-західного вітру зі швидкістю 15-20 м/с метеорологи прогнозують у регіоні щонайменше до кінця доби.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)