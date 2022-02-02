Беременный мужчина и руки-сердце: Apple показала новые эмодзи

Компания Apple продолжает расширять выбор эмодзи. Каталог новых смайликов станет доступен после установки обновления iOS 15.4.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Emojipedia.
С новым обновлением iOS, компания расширила выбор эмодзи, добавив несколько десятков новых идеограмм.
Среди новых эмодзи можно отметить:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Apple 14 стал самым ожидаемым смартфоном года.
Также РБК-Украина рассказывало и о том, что Apple планирует добавить к своим телефонам функцию терминала.
В частности уже этой весной компания может презентовать iPhone SE третьего поколения с поддержкой 5G подключения.