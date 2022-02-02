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Вагітний чоловік і руки-серце: Apple показала нові емодзі

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple продовжує розширювати вибір емодзі. Каталог нових смайликів стане доступний після встановлення оновлення iOS 15.4.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Emojipedia.

З новим оновленням iOS, компанія розширила вибір емодзі, додавши кілька десятків нових ідеограм.

Серед нових емодзі можна відзначити:

  • смайлик, який плавиться;
  • вагітні персони;
  • складені в серце руки;
  • рукостискання;
  • рентген;
  • диско-куля;
  • мильні бульбашки;
  • символ хамса.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Apple 14 став найочікуванішим смартфоном року.

Також РБК-Україна розповідало й про те, що Apple планує додати до своїх телефонів функцію терміналу.

Зокрема вже цієї весни компанія може презентувати iPhone SE третього покоління з підтримкою 5G підключення.

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