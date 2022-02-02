Вагітний чоловік і руки-серце: Apple показала нові емодзі

Компанія Apple продовжує розширювати вибір емодзі. Каталог нових смайликів стане доступний після встановлення оновлення iOS 15.4.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Emojipedia.
З новим оновленням iOS, компанія розширила вибір емодзі, додавши кілька десятків нових ідеограм.
Серед нових емодзі можна відзначити:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Apple 14 став найочікуванішим смартфоном року.
Також РБК-Україна розповідало й про те, що Apple планує додати до своїх телефонів функцію терміналу.
Зокрема вже цієї весни компанія може презентувати iPhone SE третього покоління з підтримкою 5G підключення.