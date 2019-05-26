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У берегов Японии столкнулись два грузовых судна

Новости » Происшествия    26.05.2019 - 06:58
У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
Иллюстративное фото: флаг Японии (flickr.com/Dan10956)

Одно судно затонуло

У берегов Японии в водах Тихого океана столкнулись два японских грузовых судна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Asahi.

Сообщается, что инцидент произошел в 2:10 по местному времени в 11 км от города Инубосаки. Одно из судов затонуло, на его борту было пять членов экипажа. Четверо из них пропали без вести, капитана удалось спасти.

Yomiuri сообщает, что затонувшее судно перевозило 1,6 тыс. тонн стали и направлялось в Осаку.

Известно, что из-за густого тумана в этом районе видимость была затруднена. Пропавших пытаются найти.

Напомним, в Нидерландах в городе Роттердам на реке Ниве-Маас столкнулись два корабля, в результате инцидента пострадали 6 человек

Ранее РБК-Украина писало, что не менее пятидесяти человек погибли после крушения лодки у берегов Туниса. Судно шло в сторону Италии, на нём находились мигранты из африканских стран.

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