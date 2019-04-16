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В Нидерландах столкнулись корабли, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    16.04.2019 - 18:56
В Нидерландах столкнулись корабли, есть пострадавшие
Фото: место события (www.rijnmond.nl)

Пострадавших отправили в больницу

В Нидерландах в городе Роттердам на реке Ниве-Маас столкнулись два корабля, в результате инцидента пострадали 6 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTV Rijnmond.

Указано, что речной круизный лайнер столкнулся с пришвартованным кораблем.

"Два корабля столкнулись на Ниве-Маас (Nieuwe Maas) в Роттердаме. По меньшей мере шесть человек получили ранения", - отмечает издание.

 Фото: столкновение кораблей в Нидерландах 

Ранения получили пассажиры круизного судна. Их сразу отправили в больницу.

Напомним, в конце марта в Ираке погибли 45 человек после затопления парома. Отмечалось, что паром был перегружен. Он затонул в реке Тигр у Мосула в Ираке. Большинство жертв на пароме - женщины и дети. При этом спасли 12 человек.

Как писало РБК-Украина ранее, в феврале в Балтийском море столкнулись два судна, в результате чего пострадали по меньшей мере 15 человек. Так, инцидент произошел с участием грузового судна Raba и быстроходного судна World Bora у берегов немецкого острова Рюген. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Добавим, в конце ноября 2018-го пассажирский паром столкнулся с грузовым краном в порту Барселоны, в результате чего произошел пожар. Паром врезался в причальную стенку, на которой находились несколько кранов, и повалил один из них. После падения крана начался пожар.

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