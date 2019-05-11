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У берегов Туниса затонула лодка с мигрантами

Новости » Общество    11.05.2019 - 00:35
У берегов Туниса затонула лодка с мигрантами
Иллюстративное фото (AFP)

Погибли по меньшей мере 50 человек

Не менее пятидесяти человек погибли после крушения лодки у берегов Туниса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что судно шло в сторону Италии, на нём находились мигранты из африканских стран.

По данным Международной организации по миграции, спасти удалось 16 из 70 пассажиров лодки. Спасатели нашли тела троих погибших. В министерстве обороны Туниса сообщили, что лодка с мигрантами вышла в море в четверг из порта Зуара на западе Ливии.

Поток беженцев в Средиземном море усилился в связи с возобновлением военных действий в районе столицы Ливии Триполи. В середине апреля войска под руководством генерала Халифа Хафтара начали наступление на контролируемый правительством город.

По подсчетам Международной организации по миграции, в 2018 году в водах Средиземного моря погибли почти 2300 человек, около 120 тысяч человек смогли перебраться в Европу.

Раннее сообщалось, что в результате недавних боев в южной части Триполи в Ливии погибли 187 человек и 1157 получили ранения.

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