Біля берегів Японії зіткнулися два вантажних судна

Ілюстративне фото: прапор Японії (flickr.com/Dan10956)

Одне судно затонуло

Біля берегів Японії у водах Тихого океану зіткнулися два японських вантажних судна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Asahi.

Повідомляється, що інцидент стався о 2:10 за місцевим часом в 11 км від міста Инубосаки. Одне з суден затонуло, на його борту було п'ять членів екіпажу. Четверо з них пропали безвісти, капітана вдалося врятувати.

Yomiuri повідомляє, що затонуле судно перевозило 1,6 тис. тонн сталі і прямувало в Осаку.

Відомо, що через густий туман в цьому районі видимість була ускладнена. Зниклих намагаються знайти.

Нагадаємо, в Нідерландах у місті Роттердам на річці Ниві-Маас зіткнулися два кораблі, в результаті інциденту постраждали 6 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що не менше п'ятдесяти чоловік загинули після аварії човна біля берегів Тунісу. Судно йшло в бік Італії, на ньому перебували мігранти з африканських країн.