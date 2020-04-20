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Біля берегів Японії стався потужний землетрус

Новини » В світі     20.04.2020 - 01:20
Біля берегів Японії стався потужний землетрус
Ілюстративне фото (flickr.com/matthileo)

Інформація про можливі жертви і руйнування не надходила

Землетрус магнітудою 6,4 стався біля східного узбережжя Японії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу США (USGS).

Землетрус було зафіксовано в 20.39 по часу UTC (22.39 за київським часом).

Епіцентр розташовувався в 33 кілометрах на південний схід від міста Офунато, розташованого на острові Хонсю. Вогнище залягало на глибині 41,7 кілометра.

Інформація про можливі жертви і руйнування не надходила.

Нагадаємо, 16 квітня, на півночі Італії зафіксували землетрус магнітудою 4,2. Сам епіцентр землетрусу знаходився на глибині 3 км в малонаселеній місцевості за кілька кілометрів від міста Черіньяле.

В той же день біля берегів Індонезії зафіксований землетрус магнітудою 5,6 в Молуккському морі.

Крім того, біля Курильських островів (Російська Федерація) відбулася серія з трьох землетрусів магнітудою 5,3, і 4,1 4,2. Найпотужніший землетрус магнітудою 5,3 було зафіксовано в 100 км на схід безлюдного острова Матуа в Охотському морі.

Також в американському штаті Айдахо зафіксували два землетруси. Перший землетрус було магнітудою 6,5, а епіцентр стихії залягав на глибині 10 км. Через півгодини в регіоні поновилися підземні поштовхи.

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