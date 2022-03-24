UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У берегов Одессы кружил флот оккупантов. Спикер ОВА подсказал русскому кораблю "направление"

Фото: возле Одессы кружили корабли РФ (facebook.com)
Автор: Владимир Костырин

У побережья Одессы утром зафиксировали маневры флота российских оккупантов, которые ничем не закончились - противник не рискнул проводить попытку штурма.

Об этом 24 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Вражина с утра немного пытался нам устроить здесь небольшой перепуг. Не удалось. Сигнал воздушной тревоги... Ну попугали, ну покрутились у нашего берега. Так что русский корабль - пусть идет на**й!" - высказался он.

Кроме того, Братчук в публикации отметил готовность наших военных дать отпор рашистам в случае их атаки на город, и топить флот противника.

Спикер ОВА высказал мнение, что говорить сегодня, 24 марта, о месяце войны не совсем корректно, ведь она продолжается с 2014 года - с начала военной агрессии РФ против нашей страны.

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали командира бригады российской морской пехоты, чье подразделение должно было в скором времени штурмовать Одессу.

Также мы писали о том, что 21 марта в Одессе в результате утреннего обстрела российскими кораблями пострадали несколько домов. Обошлось без жертв и раненных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна России против Украины