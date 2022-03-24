У берегов Одессы кружил флот оккупантов. Спикер ОВА подсказал русскому кораблю "направление"

У побережья Одессы утром зафиксировали маневры флота российских оккупантов, которые ничем не закончились - противник не рискнул проводить попытку штурма.

Об этом 24 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука .

"Вражина с утра немного пытался нам устроить здесь небольшой перепуг. Не удалось. Сигнал воздушной тревоги... Ну попугали, ну покрутились у нашего берега. Так что русский корабль - пусть идет на**й!" - высказался он.

Кроме того, Братчук в публикации отметил готовность наших военных дать отпор рашистам в случае их атаки на город, и топить флот противника.

Спикер ОВА высказал мнение, что говорить сегодня, 24 марта, о месяце войны не совсем корректно, ведь она продолжается с 2014 года - с начала военной агрессии РФ против нашей страны.