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В Одессе из-за обстрела оккупантов пострадало несколько домов. Жертв нет, - ОВА

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Одесса, Понедельник 21 марта 2022 10:37
В Одессе из-за обстрела оккупантов пострадало несколько домов. Жертв нет, - ОВА Фото:В Одессе из-за обстрела оккупантов пострадало несколько домов (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Одессе в результате утреннего обстрела российскими кораблями пострадали несколько домов. При этом жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение спикера оперативного штаба Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.

"В результате утренних обстрелов из корабельной артиллерии пострадали несколько домовладений в Одессе. Жертв и пострадавших нет", - сообщил он.

Напомним, утром в Одессе начался обстрел двумя российскими кораблями берега. Братчук призвал жителей не распространять информацию об обстрелах.

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