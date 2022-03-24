Коло берегів Одеси кружляв флот окупантів. Спікер ОВА підказав російському кораблю "напрямок"

Біля узбережжя Одеси вранці зафіксували маневри флоту російських окупантів, які нічим не закінчилися - противник не ризикнув проводити спробу штурму.
Про це 24 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
"Вражина з ранку трохи намагався нам влаштувати тут невеликий переляк. Не вдалося. Сигнал повітряної тривоги... Ну полякали, ну покрутилися біля нашого берега. Тож русский корабль - нехай іде на**й!" - висловився він.
Крім того, Братчук у публікації відзначив готовність наших військових дати відсіч рашистам у разі їх атаки на місто, і топити флот противника.
Спікер ОВА висловив думку, що говорити сьогодні, 24 березня, про місяць війни не зовсім коректно, адже вона триває з 2014 року - з початку військової агресії РФ проти нашої країни.
Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували командира бригади російської морської піхоти, чий підрозділ мав незабаром штурмувати Одесу.
Також ми писали про те, що 21 березня в Одесі в результаті ранкового обстрілу російськими кораблями постраждали кілька будинків. Обійшлося без жертв і поранених.
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