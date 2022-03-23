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Убит командир бригады "морпехов", которая должна была штурмовать Одессу

Новина українською →
Одесса, Среда 23 марта 2022 07:46
Убит командир бригады "морпехов", которая должна была штурмовать Одессу Подбитая российская техника (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

В Украине ликвидирован командир бригады русской морской пехоты. Его подразделение должно было в скором времени штурмовать Одессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Кроме того, по словам Сергея Братчука, морские пехотинцы Российской Федерации, которые по планам должны были штурмовать Одессу, разбиты украинскими военными под Николаевом и Мариуполем.

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