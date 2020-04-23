Главы МИД Украины и Ливии обсудили освобождение 18 украинских моряков

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

В тюрьмах Ливии содержатся 4 моряка из танкера "Captain Khayyam" и 14 - из танкера "Рута"

Министры иностранных дел Украины и Ливии Дмитрий Кулеба и Мухаммед Сияла обсудили вопрос освобождения из ливийских тюрем 18 украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Сообщается, что на территории Ливии в тюрьмах содержатся 4 члена экипажа танкера "Captain Khayyam", а также 14 членов экипажа танкера "Рута".

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Ливии Мухаммедом Сиялой. Особое внимание стороны уделили вопросу освобождения 18 украинских моряков, которые находятся в местах лишения свободы на территории Ливии, среди которых 4 члена экипажа танкера "Captain Khayyam" и 14 членов экипажа танкера "Рута", - сообщили в МИД.

Также Кулеба пригласил Сияла посетить с визитом Украину после завершения пандемии коронавируса.

Напомним, вчера, 22 апреля, РБК-Украина писало, что у берегов Бенина пираты захватили судно "Tommi Ritscher", где среди членов экипажа был один украинец. Его похитили и вывезли в неизвестном направлении.

Также сообщалось, что 20 февраля вблизи берегов Нигерии пираты захватили судно "Alpine Penelope" с украинцем на борту. Украинец был освобожден и вернулся домой в середине марта.