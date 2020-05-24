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Захваченных пиратами украинцев освободили из плена у берегов Африки

Новости » Общество     24.05.2020 - 16:38
Захваченных пиратами украинцев освободили из плена у берегов Африки
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Освобожденные украинцы скоро вернутся домой

Захваченные в Гвинейском заливе пиратами 7 граждан Украины были освобождены из плена. Украинцев, членов экипажа судна MSC TALIA F, захватили в плен 22 марта.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

По словам Кулебы, украинцы были освобождении совместными усилиями украинских дипломатов и компании-судовладельца.

"Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой", - написал он.

Захваченных пиратами украинцев освободили из плена у берегов Африки

Напомним, ранее сообщалось, что у берегов Бенина пираты напали на судно Tommi Ritscher и захватили в плен экипаж, среди которых гражданин Украины.

РБК-Украина писало, что Украина и Ливия обсудили вопрос освобождения из ливийских тюрем 18 украинских моряков.

Кроме того, 20 февраля у берегов Нигерии пираты захватили судно "Alpine Penelope" с украинцем на борту.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины МИД Украиныпленныеукраинцыосвобождениепираты
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