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Украинский моряк вернулся с захваченного судна вблизи Нигерии

Новости » Общество     12.03.2020 - 02:28
Украинский моряк вернулся с захваченного судна вблизи Нигерии
Иллюстративное фото (twitter.com saharareporters.jpg)

Судно было захвачено 20 февраля

Из захваченного пиратами судна “Alpine Penelope” вблизи Нигерии освободили украинца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.

Украинец Дмитрий Голяненко уже вернулся домой и находится с семьей.

"Украина своих не бросает. 20.02 вблизи Нигерии пираты похитили 10 членов экипажа “Alpine Penelope”. В частности, гражданина Украины... После переговоров экипаж освободили. Наш Дмитрий Голяненко уже в Украине с семьей. Поздравляю с возвращением!", - написал Кулеба.

Ранее сообщалось, что у берегов Камеруна вооруженные пираты атаковали нефтяной танкер Happy Lady и похитили восьмерых из 28 членов экипажа, среди которых один украинец, пять греков и два филиппинца.

РБК-Украина писало, что в результате нападения на торговые суда у берегов Камеруна было похищено восемь украинцев. Сообщалось, что моряки были захвачены на борту их судна, находящегося на рейде недалеко от города Дуала (Камерун). Похитители, вероятно, является нигерийскими пиратами.

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