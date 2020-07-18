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Біля берегів Нігерії пірати захопили танкер, на борту можуть бути українці

Нігерія, Субота 18 липня 2020 01:48
Біля берегів Нігерії пірати захопили танкер, на борту можуть бути українці
Фото: захоплення корабля (twitter.com saharareporters.jpg)
Автор: Артур Родивилов

Вісім піратів захопили корабель і 15 членів екіпажу

У Гвінейській затоці біля берегів Нігерії пірати атакували танкер "Curacao Trader" і 15 членів екіпажу, ймовірно, на борту є громадяни України та Росії. Судно йшло під прапором Ліберії.

Про це повідомляє портал Dryad Global, який займається питаннями безпеки на морі.

Наголошується, що вісім піратів напали на корабель в 210 морських милях від нігерійського штату Байєлса.

Статус зараз корабля показує як "Не під командуванням".

Напад стався в найдальшій від берега точці серед усіх випадків піратства, зареєстрованих у Гвінейській затоці. Попри наявність швидкісних катерів, досить імовірно, що злочинців підтримують з великого судна.

Гвінейська затока простягнулася від Сенегалу на півночі Африки до Анголи на півдні та вважається одним з найнебезпечніших регіонів. За поточний рік там зафіксували 45% від усіх випадків нападів. Як правило, злочинці захоплюють заручників, щоб вимагати за них викуп.

Раніше повідомлялося, що захоплені в Гвінейській затоці піратами 7 громадян України були звільнені з полону.

РБК-Україна писало, що минулого місяця біля берегів Беніну пірати захопили судно, тоді був викрадений українець.

Крім того, 20 лютого біля берегів Нігерії пірати захопили судно "Alpine Penelope" з українцем на борту.

Нагадаємо, Україна і Лівія обговорили питання звільнення з лівійських тюрем 18 українських моряків.

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