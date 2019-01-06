ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

Новости » Происшествия    06.01.2019 - 22:47
У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
Иллюстративное фото (digitalgov.gov)

Эпицентр землетрясения находился в 151 км от индонезийского города Тобело

Подземные толчки магнитудой 6,6 в воскресенье, 6 января, были зафиксированы у берегов Индонезии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на странице Геологической службы Соединенных Штатов Америки в соцсети Facebook.

Указано, что эпицентр землетрясения находился на глубине 60 км, в 151 км от индонезийского города Тобело. На данный момент информации о пострадавших в результате землетрясения нет.

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

Напомним, в начале января в Индонезии в результате оползня погибли по меньшей мере 15 человек, а еще 20 человек считаются пропавшими без вести.

Как писало РБК-Украина ранее, в пятницу, 28 декабря 2018 года в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Кроме того, мощное цунами обрушилось на побережье Индонезии 22 декабря прошлого года. Предполагается, что спровоцировало цунами извержение вулкана Анак Кракатау. Больше всего пострадал регион Пандегланг провинции Бантен на острове Ява, который включает в себя национальный парк Уджунг-Кулон и популярные пляжи. Так, от волны пострадали сотни домов, отелей и других зданий.

В Бразилии произошло сильное землетрясение В Индонезии в результате оползня погибли 15 человек
Новости Украины землетрясениеИндонезия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь