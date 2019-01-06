У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

Иллюстративное фото (digitalgov.gov)

Эпицентр землетрясения находился в 151 км от индонезийского города Тобело

Подземные толчки магнитудой 6,6 в воскресенье, 6 января, были зафиксированы у берегов Индонезии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на странице Геологической службы Соединенных Штатов Америки в соцсети Facebook.

Указано, что эпицентр землетрясения находился на глубине 60 км, в 151 км от индонезийского города Тобело. На данный момент информации о пострадавших в результате землетрясения нет.

Напомним, в начале января в Индонезии в результате оползня погибли по меньшей мере 15 человек, а еще 20 человек считаются пропавшими без вести.

Как писало РБК-Украина ранее, в пятницу, 28 декабря 2018 года в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Кроме того, мощное цунами обрушилось на побережье Индонезии 22 декабря прошлого года. Предполагается, что спровоцировало цунами извержение вулкана Анак Кракатау. Больше всего пострадал регион Пандегланг провинции Бантен на острове Ява, который включает в себя национальный парк Уджунг-Кулон и популярные пляжи. Так, от волны пострадали сотни домов, отелей и других зданий.