В Индонезии в результате оползня погибли 15 человек

Фото: оползень в Индонезии (AP)

Еще 20 считаются пропавшими без вести

В Индонезии вчера, 1 января, в результате оползня погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, оползень произошел в городе Сукабуми, что в провинции Западная Ява. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 15 человек, еще 20 человек считаются пропавшими без вести.

Отмечается, что сегодня, 2 января, спасатели приостановили поиски пропавших из-за сильных дождей, которые могут привести к новым оползням.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате шторма на Филиппинах, который вызвал оползни и наводнения, погибли по меньшей мере 85 человек. Судьба еще 20 человек остается неизвестной.

Ранее РБК-Украина писало, что в пятницу, 28 декабря 2018, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Отметим, мощное цунами обрушилось на побережье Индонезии 22 декабря 2018. Предполагается, что спровоцировало цунами, извержение вулкана Анак Кракатау. Больше всего пострадал регион Пандегланг провинции Бантен на острове Ява, который включает в себя национальный парк Уджунг-Кулон и популярные пляжи. От волны пострадали сотни домов, отелей и других зданий.