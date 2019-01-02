ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Индонезии в результате оползня погибли 15 человек

Новости » Происшествия    02.01.2019 - 10:21
В Индонезии в результате оползня погибли 15 человек
Фото: оползень в Индонезии (AP)

Еще 20 считаются пропавшими без вести

В Индонезии вчера, 1 января, в результате оползня погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, оползень произошел в городе Сукабуми, что в провинции Западная Ява. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 15 человек, еще 20 человек считаются пропавшими без вести.

Отмечается, что сегодня, 2 января, спасатели приостановили поиски пропавших из-за сильных дождей, которые могут привести к новым оползням.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате шторма на Филиппинах, который вызвал оползни и наводнения, погибли по меньшей мере 85 человек. Судьба еще 20 человек остается неизвестной.

Ранее РБК-Украина писало, что в пятницу, 28 декабря 2018, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Отметим, мощное цунами обрушилось на побережье Индонезии 22 декабря 2018. Предполагается, что спровоцировало цунами, извержение вулкана Анак Кракатау. Больше всего пострадал регион Пандегланг провинции Бантен на острове Ява, который включает в себя национальный парк Уджунг-Кулон и популярные пляжи. От волны пострадали сотни домов, отелей и других зданий.

На Бали объявлен повышенный уровень опасности из-за извержения вулкана В Индонезии вулкан после извержения уменьшился в 4 раза
Новости Украины оползеньИндонезия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь