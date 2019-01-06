Біля берегів Індонезії стався потужний землетрус

Ілюстративне фото (digitalgov.gov)

Епіцентр землетрусу знаходився у 151 км від індонезійського міста Тобело

Підземні поштовхи магнітудою 6,6 у неділю, 6 січня, були зафіксовані біля берегів Індонезії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сторінці Геологічної служби Сполучених Штатів Америки в соцмережі Facebook.

Зазначено, що епіцентр землетрусу знаходився на глибині 60 км, в 151 км від індонезійського міста Тобело. На даний момент інформації про потерпілих у результаті землетрусу немає.

Нагадаємо, на початку січня в Індонезії у результаті зсуву загинули щонайменше 15 осіб, а ще 20 людей вважаються зниклими без вісти.

Як писало РБК-Україна раніше, в п'ятницю, 28 грудня 2018 року в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,8.

Крім того, потужне цунамі обрушилося на узбережжя Індонезії 22 грудня минулого року. Ймовірно, спровокувало цунамі виверження вулкана Анак Кракатау. Найбільше постраждав регіон Пандегланг провінції Бантен на острові Ява, який включає у себе національний парк Уджунг-Кулон і популярні пляжі. Так, від хвилі постраждали сотні будинків, готелів та інших будівель.