Цунами в Индонезии: МИД советует воздержаться от поездок в страну

Фото: цунами в Индонезии (REUTERS)

Количество жертв цунами превысило 160

Из-за масштабного цунами на островах Ява и Суматра (Индонезия) украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в страну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

Как сообщается, в МИД просят украинцев воздержаться от посещения территорий Индонезии, которые оказались в зоне стихийного бедствия.

"...Рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения указанных территорий, а тем, которые оказались в зоне бедствия, неукоснительно следовать указаниям местных органов власти и спасательных служб относительно мер безопасности и внимательно следить за их сообщениями", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что количество жертв в результате цунами у берегов Индонезии возросло до 168. Еще более 750 человек получили ранения или были травмированы.

Ранее РБК-Украина писало, что количество жертв в результате цунами на индонезийских островах Суматра и Ява достигло 62. Также сообщалось о минимум 585 раненых и травмированных.

Добавим, что 22 декабря у берегов Индонезии произошло масштабное цунами. По предварительным данным причиной стихии могли стать подводные оползни из-за извержения вулкана Каракатау.