ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Цунами в Индонезии: МИД советует воздержаться от поездок в страну

Новости » Происшествия    23.12.2018 - 11:42
Цунами в Индонезии: МИД советует воздержаться от поездок в страну
Фото: цунами в Индонезии (REUTERS)

Количество жертв цунами превысило 160

Из-за масштабного цунами на островах Ява и Суматра (Индонезия) украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в страну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

Как сообщается, в МИД просят украинцев воздержаться от посещения территорий Индонезии, которые оказались в зоне стихийного бедствия.

"...Рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения указанных территорий, а тем, которые оказались в зоне бедствия, неукоснительно следовать указаниям местных органов власти и спасательных служб относительно мер безопасности и внимательно следить за их сообщениями", - отметили в ведомстве.

Цунами в Индонезии: МИД советует воздержаться от поездок в страну

Напомним, ранее сообщалось, что количество жертв в результате цунами у берегов Индонезии возросло до 168. Еще более 750 человек получили ранения или были травмированы.

Ранее РБК-Украина писало, что количество жертв в результате цунами на индонезийских островах Суматра и Ява достигло 62. Также сообщалось о минимум 585 раненых и травмированных.

Добавим, что 22 декабря у берегов Индонезии произошло масштабное цунами. По предварительным данным причиной стихии могли стать подводные оползни из-за извержения вулкана Каракатау.

У берегов Индонезии произошло цунами, есть жертвы В Украине прекращается оформление виз в международных аэропортах, - МИД
Новости Украины МИД УкраиныИндонезияцунами
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь