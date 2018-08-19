У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой в 8,2 балла

Новости Промышленность 19.08.2018 - 05:08
Иллюстративное фото (csis.org)
Иллюстративное фото (csis.org)

Пострадавших и разрушений в следствии землетрясения нет

В Тихом океане, в районе островов Фиджи, было зафиксировано землетрясение магнитудой в 8,2 балла. Об этом сообщается на странице Twitter Геологической службы США.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 559 км в 220 км от города Левука на восточном побережье острова Овалау. 

Центр предупреждения цунами сообщил, что подземные толчки не вызвали катаклизмов. Также они уточнили, что в последствии землетрясения разрушений и жертв нет.

Напомним, на юге Италии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Эпицентр подземных толчков находился в области Молизе в 20 км к юго-западу от коммуны Термоли и в 36 км к северо-востоку от города Кампобассо, а очаг стихии залегал на глубине 12 км.

Также ранее сообщалось, что число жертв землетрясения на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 436 человек.

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Теги:  землетрясение,  Фиджи  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС