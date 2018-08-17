На юге Италии произошло землетрясение

В Италии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в четверг в южной части Италии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Как сообщается, эпицентр подземных толчков находился в области Молизе в 20 км к юго-западу от коммуны Термоли и в 36 км к северо-востоку от города Кампобассо. Очаг стихии залегал на глубине 12 км.

Вместе с тем, данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв землетрясения на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 436 человек.

Кроме того, более 1,3 тыс. человек получили ранения, половина из которых тяжелые, указывают официальные представители. Наибольшее число жертв зарегистрировано на севере острова.

9 августа сообщалось, что в Индонезии на острове Ломбок произошло новое землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр землетрясения находился на глубине десять километров. Министр чрезвычайных ситуаций Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что магнитуда была 6,2. Также сообщалось о разрушениях и эвакуации населения. Отметим, что также землетрясения происходили 29 июля и 5 августа.