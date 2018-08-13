Землетрясение в Индонезии: число жертв возросло до 436

Более 1,3 тыс. человек получили ранения

Число жертв землетрясения на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 436 человек. Об этом сообщили представители национального агентства по предотвращению стихийных бедствий, передает Detik.

Сообщается, что более 1,3 тыс. человек получили ранения, половина из которых тяжелые, указывают официальные представители. Наибольшее число жертв зарегистрировано на севере острова.

Напомним, 9 августа сообщалось, что в Индонезии на острове Ломбок произошло новое землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр землетрясения находился на глубине десять километров. Министр чрезвычайных ситуаций Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что магнитуда была 6,2. Также сообщалось о разрушениях и эвакуации населения. Отметим, что также землетрясения происходили 29 июля и 5 августа.