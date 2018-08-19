Біля берегів Фіджі стався землетрус магнітудою 8,2 бала

Новини Промисловість 19.08.2018 - 05:08
Ілюстративне фото (csis.org)
Ілюстративне фото (csis.org)

Постраждалих і руйнувань в результаті землетрусу немає

В Тихому океані, в районі островів Фіджі, було зафіксовано землетрус магнітудою 8,2 бала. Про це повідомляється на сторінці Twitter Геологічної служби США.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 559 км в 220 км від міста Левука на східному узбережжі острова Овалау.

Центр попередження цунамі повідомив, що підземні поштовхи не викликали катаклізмів. Вони також уточнили, що унаслідок землетрусу руйнувань і жертв немає.

Нагадаємо, на півдні Італії стався землетрус магнітудою 5,3 бала. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в області Молізе в 20 км на північний захід від комуни Термоли і в 36 км на північний схід від міста Кампобассо, а осередок стихії залягав на глибині 12 км.

Також раніше повідомлялося, що число жертв землетрусу на індонезійському острові Ломбок збільшилася до 436 чоловік.

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