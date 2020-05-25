У берегов Африки освободили из плена еще одного захваченного пиратами украинца

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Моряк уже в одной из стран ЕС и вскоре будет репатриирован в Украину

Еще одного украинского моряка, который был в плену у пиратов, освободили. Речь идет о члене экипажа MV "Tommi Ritscher", захваченного в апреле в Гвинейском заливе.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Министр отметил, что посольство Украины в Федеративной Республике Нигерия обеспечило миграционные и таможенные процедуры, моряк уже в одной из стран ЕС и вскоре будет репатриирован в Украину.

"Добрая весть. Еще один гражданин Украины освобожден из плена пиратов - член экипажа MV "Tommi Ritscher" (захваченного в Гвинейском заливе 19 апреля)", - написал Кулеба.

Напомним, вчера сообщалось, что захваченные в Гвинейском заливе пиратами 7 граждан Украины были освобождены из плена.

РБК-Украина писало, что в прошлом месяце у берегов Бенина пираты захватили судно, тогда был похищен украинец.

Кроме того, 20 февраля у берегов Нигерии пираты захватили судно "Alpine Penelope" с украинцем на борту.

Напомним, Украина и Ливия обсудили вопрос освобождения из ливийских тюрьм 18 украинских моряков.

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Автор: Анастасия Рокитна