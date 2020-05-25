Біля берегів Африки звільнили з полону ще одного захопленого піратами українця

Моряк вже в одній з країн ЄС і невдовзі буде репатрійований в Україну
Ще одного українського моряка, який був у полоні піратів, звільнено. Мова йде про члена екіпажу MV "Tommi Ritscher", захопленого у квітні у Гвінейській затоці.
Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба у на своїй сторінці в Twitter.
Міністр зазначив, що посольство України у Федеративній Республіці Нігерія забезпечило міграційні та митні процедури, моряк вже в одній з країн ЄС і невдовзі буде репатрійований в Україну.
"Добра звістка. Ще один громадянин України звільнений з полону піратів - член екіпажу MV "Tommi Ritscher" (захоплене у Гвінейській затоці 19 квітня)", - написав Кулеба.
Нагадаємо, вчора повідомлялось, що захоплених у Гвінейській затоці піратами 7 громадян України було звільнено з полону.
РБК-Україна писало, що минулого місяця біля берегів Беніну пірати захопили судно, тоді викрадений українець.
Крім того, 20 лютого поблизу берегів Нігерії пірати захопили судно "Alpine Penelope" з українцем на борту.
Нагадаємо, Україна та Лівія обговорили питання звільнення з лівійських в'язниць 18 українських моряків.
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Автор: Анастасия Рокитна