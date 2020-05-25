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Біля берегів Африки звільнили з полону ще одного захопленого піратами українця

Новини » Політика     25.05.2020 - 10:58
Біля берегів Африки звільнили з полону ще одного захопленого піратами українця
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Моряк вже в одній з країн ЄС і невдовзі буде репатрійований в Україну

Ще одного українського моряка, який був у полоні піратів, звільнено. Мова йде про члена екіпажу MV "Tommi Ritscher", захопленого у квітні у Гвінейській затоці.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба у на своїй сторінці в Twitter.

Міністр зазначив, що посольство України у Федеративній Республіці Нігерія забезпечило міграційні та митні процедури, моряк вже в одній з країн ЄС і невдовзі буде репатрійований в Україну.

"Добра звістка. Ще один громадянин України звільнений з полону піратів - член екіпажу MV "Tommi Ritscher" (захоплене у Гвінейській затоці 19 квітня)", - написав Кулеба.

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що захоплених у Гвінейській затоці піратами 7 громадян України було звільнено з полону.

РБК-Україна писало, що минулого місяця біля берегів Беніну пірати захопили судно, тоді викрадений українець.

Крім того, 20 лютого поблизу берегів Нігерії пірати захопили судно "Alpine Penelope" з українцем на борту.

Нагадаємо, Україна та Лівія обговорили питання звільнення з лівійських в'язниць 18 українських моряків.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України пленныеосвобождениеукраинцы
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