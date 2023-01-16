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У Бердянську загинув один з головних колаборантів міста

Фото: у Бердянську загинув один з головних колаборантів міста (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У окупованому Бердянську ввечері понеділка, 16 січня, було чути кілька вибухів. Попередньо відомо про одного загиблого.

Про це заявила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина, передає РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За словами Галіциної, від трьох до п'яти вибухів було чути близько 18:50.

"Орківська ППО намагалася працювати, але нічого не вийшло", - сказала вона.

Також за її інформацією внаслідок вибухів загинув колаборант Олексій Кічигін.

"За нашими даними, "голова районної адміністрації" Кічигін загинув", - заявила Галіцина.

За даними телеграм-каналу "Бердянськ сьогодні", Кічігін зрадив Батьківщину ще у 2014 році. Після захоплення міста окупантами у 2022 році відразу повернувся та почав боротися за владу. Після підриву авто попереднього коменданту Артема Бардіна він фактично управляв містом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стало відомо про декілька вибухів та сильну пожежу.

12 січня, РБК-Україна ми писали, що над Бердянськом кружляло дуже багато гелікоптерів і було чутно вибухи і стрілкову зброю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни планують облаштувати базу в аеропорту в Бердянську. Там вже почали розміщувати гелікоптери.

Окрім того, у Генштабі зазначали, що лікарні в Бердянську переповнені пораненими росіянами.

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БердянськколаборантВибух