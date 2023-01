Росіяни в Бердянську готують нову авіабазу: фото з супутника

Він опублікував знімки супутника, на яких видно аеропорт міста Бердянськ. На фото можна розгледіти, що росіяни облаштовують його під базу. Можна нарахувати щонайменше 17 російських гелікоптерів і різні фортифікаційні споруди.

Скоріше за все росіяни планують створити там нову авіабазу, котра змінить базу в селищі Чаплинка. Це викликано тим, що українська армія тепер може діставати до неї з HIMARS.

New heliport construction in Berdyansk highlights the urgent need for Ukraine to acquire longer-range strike capabilities to counter Russian aggresion. https://t.co/qYQJ00q5rV