Росіяни в Бердянську готують нову авіабазу: фото з супутника

Російські війська планують облаштувати базу в аеропорту в міста Бердянськ. Там вже почали почали розміщувати гелікоптери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter OSINT-розслідувача Бенджаміна Піттета.

Він опублікував знімки супутника, на яких видно аеропорт міста Бердянськ. На фото можна розгледіти, що росіяни облаштовують його під базу. Можна нарахувати щонайменше 17 російських гелікоптерів і різні фортифікаційні споруди.

Скоріше за все росіяни планують створити там нову авіабазу, котра змінить базу в селищі Чаплинка. Це викликано тим, що українська армія тепер може діставати до неї з HIMARS.