В Бердянске погиб один из главных коллаборантов города

В оккупированном Бердянске вечером понедельника, 16 января, было слышно несколько взрывов. Предварительно известно об одном погибшем.

Об этом заявила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына, передает РБК-Украина со ссылкой на Общественное .

По данным телеграмм-канала "Бердянск сегодня", Кичигин предал Родину еще в 2014 году. После захвата города оккупантами в 2022 году сразу вернулся и начал бороться за власть. После подрыва авто предыдущего коменданта Артема Бардина он фактически управлял городом.

Также по ее информации в результате взрывов погиб коллаборант Алексей Кичигин.

"Орковское ПВО пыталось работать, но ничего не получилось", - сказала она.

По словам Галицыной, от трех до пяти взрывов было слышно около 18:50.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области стало известно о нескольких взрывах и сильном пожаре.

12 января, РБК-Украина мы писали, что над Бердянском кружило очень много вертолетов и были слышны взрывы и стрелковое оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне планируют обустроить базу в аэропорту в Бердянске. Там уже начали размещать вертолеты.

Кроме того, в Генштабе отмечали, что больницы в Бердянске переполнены ранеными россиянами.

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