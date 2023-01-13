В окупованому Бердянську чути гучні вибухи: що відомо

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області повідомляють про декілька вибухів та сильну пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram -канали.

Інші жителі повідомляють, що палає ще й чиясь автівка.

Місцеві пабліки пишуть, що три вибухи поспіль чуло все місто, особливо його Нагірна частина. Повідомляють про густий дим у районі Військового містечка або аеропорту, який пробиває навіть через суцільну темряву.

Вчора, 12 січня, РБК-Україна повідомляло, що над Бердянськом кружляло дуже багато гелікоптерів і було чутно вибухи і стрілкову зброю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни планують облаштувати базу в аеропорту в Бердянську. Там вже почали розміщувати гелікоптери.

Окрім того, у Генштабі зазначали, що лікарні в Бердянську переповнені пораненими росіянами.

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