У Бердянську окупанти пострілами розігнали збунтованих пенсіонерів

Російські окупанти пострілами розгнали пенсіонерів, які стояли в черзі до поштового відділення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянську міську військову адміністрацію.
Окупанти заборонили використовувати українську гривню на території міста. Через це люди вимушені брати російські рубля, для того аби вижити в окупації.
"Учора, 11 лютого, у поштовому відділенні на вулиці Довганюка пенсіонери, щоб отримати 10 тисяч рублів виплат, займали чергу з опівночі. Вранці утворилася тиснява, і люди виламали двері поштового відділення. У підсумку приїхала так звана "міліція" і почала розганяти пенсіонерів пострілами в повітря", - сказано в повідомленні.
При цьому росіянам все ще не вдалось налагодити систему виплат, і тому люди вимушені по декілька днів стяти у чергах за російськими грошима.
Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) окупанти обшукували гаражі педагогів, які відмовились від співпраці.
Російські окупанти облаштували мобільний крематорій в Токмаку Запорізької області, щоб приховати втрати. Містяни скаржаться на трупний сморід в місті.
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