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У Бердянську окупанти пострілами розігнали збунтованих пенсіонерів

Фото: у Бердянську окупанти пострілами розігнали збунтованих пенсіонерів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські окупанти пострілами розгнали пенсіонерів, які стояли в черзі до поштового відділення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянську міську військову адміністрацію.

Окупанти заборонили використовувати українську гривню на території міста. Через це люди вимушені брати російські рубля, для того аби вижити в окупації.

"Учора, 11 лютого, у поштовому відділенні на вулиці Довганюка пенсіонери, щоб отримати 10 тисяч рублів виплат, займали чергу з опівночі. Вранці утворилася тиснява, і люди виламали двері поштового відділення. У підсумку приїхала так звана "міліція" і почала розганяти пенсіонерів пострілами в повітря", - сказано в повідомленні.

При цьому росіянам все ще не вдалось налагодити систему виплат, і тому люди вимушені по декілька днів стяти у чергах за російськими грошима.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) окупанти обшукували гаражі педагогів, які відмовились від співпраці.

Російські окупанти облаштували мобільний крематорій в Токмаку Запорізької області, щоб приховати втрати. Містяни скаржаться на трупний сморід в місті.

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