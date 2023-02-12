У Бердянську окупанти пострілами розігнали збунтованих пенсіонерів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянську міську військову адміністрацію.

Окупанти заборонили використовувати українську гривню на території міста. Через це люди вимушені брати російські рубля, для того аби вижити в окупації.

"Учора, 11 лютого, у поштовому відділенні на вулиці Довганюка пенсіонери, щоб отримати 10 тисяч рублів виплат, займали чергу з опівночі. Вранці утворилася тиснява, і люди виламали двері поштового відділення. У підсумку приїхала так звана "міліція" і почала розганяти пенсіонерів пострілами в повітря", - сказано в повідомленні.

При цьому росіянам все ще не вдалось налагодити систему виплат, і тому люди вимушені по декілька днів стяти у чергах за російськими грошима.