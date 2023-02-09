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Окупанти у Бердянську обшукали педагогів, які відмовились співпрацювати з РФ

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Бердянськ, Четвер 09 лютого 2023 21:16
Окупанти у Бердянську обшукали педагогів, які відмовились співпрацювати з РФ Фото: Окупанти у Бердянську обшукали педагогів, які відмовились співпрацювати з РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) окупанти обшукували гаражі педагогів, які відмовились від співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"В тимчасово окупованому Бердянську окупанти провели черговий рейд по гаражним кооперативам. Цього разу обшукували гаражі педагогів, які відмовились від співпраці", - йдеться у повідомленні.

Російські пропагандисти стверджують, що в гаражах педагоги ховають документацію й оргтехніку, яку нібито викрали з місцевого університету. Хоча за фактом саме росіяни захопили приміщення й безправно користуються чужим майном.

"При цьому варто зауважити, що росіяни контролюють ВНЗ з першого дня окупації й ніхто зі співробітників не міг нічого винести з приміщення без їх відома. Фактично ворог використовує цю підставу для репресій проти педагогів", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що росіяни заселяють військових у захоплені бази відпочинку навколо Бердянська у Запорізькій області.

Російські окупанти готуються до оборони аеродрому у Бердянську Запорізької області, що знаходиться майже за 100 кілометрів від лінії фронту.

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