Окупанти у Бердянську обшукали педагогів, які відмовились співпрацювати з РФ

В тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) окупанти обшукували гаражі педагогів, які відмовились від співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"В тимчасово окупованому Бердянську окупанти провели черговий рейд по гаражним кооперативам. Цього разу обшукували гаражі педагогів, які відмовились від співпраці", - йдеться у повідомленні.

Російські пропагандисти стверджують, що в гаражах педагоги ховають документацію й оргтехніку, яку нібито викрали з місцевого університету. Хоча за фактом саме росіяни захопили приміщення й безправно користуються чужим майном.

"При цьому варто зауважити, що росіяни контролюють ВНЗ з першого дня окупації й ніхто зі співробітників не міг нічого винести з приміщення без їх відома. Фактично ворог використовує цю підставу для репресій проти педагогів", - додали у ЦНС.