Росіяни облаштували мобільний крематорій в Токмаку, цивільні скаржаться на сморід

Російські окупанти облаштували мобільний крематорій в Токмаку Запорізької області, щоб приховати втрати. Містяни скаржаться на трупний сморід в місті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу України.

"Місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі", - додає Генштаб.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 910 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 135 010 військових.

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