Росіяни облаштували мобільний крематорій в Токмаку, цивільні скаржаться на сморід
Російські окупанти облаштували мобільний крематорій в Токмаку Запорізької області, щоб приховати втрати. Містяни скаржаться на трупний сморід в місті.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу України.
Як пише пресслужба, ворог продовжує зазнавати втрат. Аби приховати кількість загиблих, ворог розташував мобільний крематорій на території підприємства "Придніпровська Біотес".
"Місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі", - додає Генштаб.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 910 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 135 010 військових.
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