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В Бердянске оккупанты выстрелами разогнали взбунтовавшихся пенсионеров

Фото: в Бердянске оккупанты выстрелами разогнали взбунтовавшихся пенсионеров (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты выстрелами разгнали пенсионеров, стоявших в очереди в почтовое отделение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянскую городскую военную администрацию.

оккупанты запретили использовать украинскую гривну на территории города. Поэтому люди вынуждены брать российские рубли, для того чтобы выжить в оккупации.

"Вчера, 11 февраля, в почтовом отделении на улице Довганюка пенсионеры, чтобы получить 10 тысяч рублей выплат, занимали очередь с полуночи. Утром образовалась давка, и люди выломали двери почтового отделения. В итоге приехала так называемая "милиция" и начала разгонять пенсионеров выстрел" в воздух", - говорится в сообщении.

При этом россиянам все еще не удалось наладить систему выплат, и поэтому люди вынуждены по несколько дней стоять в очереди за российскими деньгами.

Напомним, что во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) оккупанты обыскивали гаражи педагогов, отказавшихся от сотрудничества.

Российские оккупанты обустроили мобильный крематорий в Токмаке Запорожской области, чтобы скрыть потери. Горожане жалуются на трупную вонь в городе.

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