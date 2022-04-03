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Из Бердянска в Запорожье сегодня эвакуируют более 500 человек

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Бердянск, Воскресенье 03 апреля 2022 04:44
Из Бердянска в Запорожье сегодня эвакуируют более 500 человек Фото: эвакуация людей (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 3 апреля, из Бердянска в Запорожье отправится колонна из 10 больших эвакуационных автобусов. Планируется вывезти более 500 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполкома Бердянского городского совета.

"Информация об эвакуации подтверждается! 3 апреля с 6:00 на кольце в с. Азовское будет формироваться колонна для посадки на эвакуационные автобусы, которые будут ехать в г. Запорожье", - говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье ввели усиленный комендантский час, который начал действовать в 20:00 2 апреля, а завершиться в 5:00 4 апреля.

Мы также писали о том, что, по словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, Запорожье приняло уже более 55 тысяч переселенцев, из которых 15 тысяч - это дети.

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