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Запорожье приняло уже более 55 тысяч переселенцев, - Куртев

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Пятница 01 апреля 2022 13:19
Запорожье приняло уже более 55 тысяч переселенцев, - Куртев Фото: Запорожье приняло уже более 55 тысяч переселенцев (t me)
Автор: Илона Свиридова

Запорожье с начала войны приняло уже более 55 тысяч человек. Из них 15 тысяч - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"Каждый запорожец хочет помочь этим людям. У нас очень много волонтеров, и каждый из них хочет помочь. Переселенцы у нас находятся в хороших условиях, мы обнимаем их и стараемся помочь во всем", - рассказал он.

Он также поблагодарил защитников и защитниц Украины, благодаря которым ночь в городе прошла спокойно, и рассказал, что Запорожье работает в штатном режиме: коммунальный транспорт в городе работает, магазины и больницы тоже.

"Город оживает: начинает работать малый и средний бизнес, возвращается к работе крупный социально-ответственный бизнес - восстанавливают работу литейно-механический завод и Запорожкокс. Мы все делаем для того, чтобы экономика нашего города и Украины развивалась", - подчеркнул он.

Куртев также рассказал, что крупный бизнес не только обеспечивает экономическую стабильность города, но и помогает власти и переселенцам.

"Компания "Метинвест" очень помогает нам: они вовлечены во все процессы обеспечения города и активно помогают переселенцам. Я хочу их за это поблагодарить", - подчеркнул Куртев.

Как известно, компания "Метинвест" обеспечила более 6 тысяч мест для вынужденных переселенцев: в приютах людей обеспечивают горячей пищей, одеждой, товарами первой необходимости и гигиеническими средствами. Также здесь оказывают медицинскую и, в случае необходимости, психологическую помощь.

Кроме того, "Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова, создал в Польше гуманитарный хаб, где аккумулируется помощь для украинцев, которые пострадали от войны: 117 тонн помощи уже приехали в Украину ожидается прибытие еще 300 тонн.

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Запорожье Переселенцы с Донбасса
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