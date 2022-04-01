Запорожье приняло уже более 55 тысяч переселенцев, - Куртев

Запорожье с начала войны приняло уже более 55 тысяч человек. Из них 15 тысяч - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"Каждый запорожец хочет помочь этим людям. У нас очень много волонтеров, и каждый из них хочет помочь. Переселенцы у нас находятся в хороших условиях, мы обнимаем их и стараемся помочь во всем", - рассказал он.

Он также поблагодарил защитников и защитниц Украины, благодаря которым ночь в городе прошла спокойно, и рассказал, что Запорожье работает в штатном режиме: коммунальный транспорт в городе работает, магазины и больницы тоже.

"Город оживает: начинает работать малый и средний бизнес, возвращается к работе крупный социально-ответственный бизнес - восстанавливают работу литейно-механический завод и Запорожкокс. Мы все делаем для того, чтобы экономика нашего города и Украины развивалась", - подчеркнул он.

Куртев также рассказал, что крупный бизнес не только обеспечивает экономическую стабильность города, но и помогает власти и переселенцам.

"Компания "Метинвест" очень помогает нам: они вовлечены во все процессы обеспечения города и активно помогают переселенцам. Я хочу их за это поблагодарить", - подчеркнул Куртев.