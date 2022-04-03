З Бердянська до Запоріжжя сьогодні евакуюють понад 500 осіб
Сьогодні, 3 квітня, з Бердянська до Запоріжжя відправиться колона з 10 великих евакуаційних автобусів. Планується вивезти понад 500 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконкому Бердянської міської ради.
"Інформація про евакуацію підтверджується! 3 квітня з 6:00 на кільці в с.Азовське буде формуватися колона для посадки на евакуаційні автобуси, які будуть їхати в м. Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Запоріжжі ввели посилену комендантську годину, яка почала діяти о 20:00 2 квітня, а завершиться о 5:00 4 квітня.
Ми також писали про те, що, за словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, Запоріжжя прийняло вже понад 55 тисяч переселенців, з яких 15 тисяч - це діти.
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