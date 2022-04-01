В Запорожье вводят усиленный комендантский час

В Запорожье вводится усиленный комендантский час. Он начнет действовать в 20:00 2 апреля, а завершиться в 5:00 4 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА .

"В г. Запорожье комендантский час начнется в субботу, 2 апреля в 20:00 и завершится в понедельник, 4 апреля в 5:00", - говорится в сообщении.

При этом в ОГА добавили, что в это время не нужно выходить на улицу и другие общественные места.

Отмечается, что находится на улице могут только те, у кого есть специально выданный пропуск и удостоверение личности.

"Защита Запорожского края продолжается! Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Такие меры вынуждены и направлены на безопасность жителей региона", - говорится в сообщении.