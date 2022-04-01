В Запорожье вводят усиленный комендантский час
В Запорожье вводится усиленный комендантский час. Он начнет действовать в 20:00 2 апреля, а завершиться в 5:00 4 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.
"В г. Запорожье комендантский час начнется в субботу, 2 апреля в 20:00 и завершится в понедельник, 4 апреля в 5:00", - говорится в сообщении.
При этом в ОГА добавили, что в это время не нужно выходить на улицу и другие общественные места.
Отмечается, что находится на улице могут только те, у кого есть специально выданный пропуск и удостоверение личности.
"Защита Запорожского края продолжается! Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Такие меры вынуждены и направлены на безопасность жителей региона", - говорится в сообщении.
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