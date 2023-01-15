Бербок їде до Гааги: говоритиме про злочини РФ у Дніпрі і не тільки

"Відповідальні за скоєні злочини мають бути притягнуті до відповідальності - від російських солдатів, які гвалтують, грабують і обстрілюють ракетами будинки в Дніпрі, до керівництва, що віддає накази про ці злочини. Це одна з причин, чому Анналена Бербок завтра вирушає до Гааги", - йдеться у повідомленні. у повідомленні.

Нагадаємо, 14 січня під час чергового масованого обстрілу територією України, російські окупанти зробили удар по житловому будинку в Дніпрі. За останніми даними було відомо, що внаслідок удару загинули 30 людей.

Крім того, обстріляти місто наказав командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тимошин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.