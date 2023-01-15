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Бербок їде до Гааги: говоритиме про злочини РФ у Дніпрі і не тільки

Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Відповідальні за ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі мають бути притягнуті до відповідальності. У зв'язку з цим глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вирушає до Гааги, щоб обговорити злочини РФ в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Німеччини у Twitter.

"Відповідальні за скоєні злочини мають бути притягнуті до відповідальності - від російських солдатів, які гвалтують, грабують і обстрілюють ракетами будинки в Дніпрі, до керівництва, що віддає накази про ці злочини. Це одна з причин, чому Анналена Бербок завтра вирушає до Гааги", - йдеться у повідомленні. у повідомленні.

Нагадаємо, 14 січня під час чергового масованого обстрілу територією України, російські окупанти зробили удар по житловому будинку в Дніпрі. За останніми даними було відомо, що внаслідок удару загинули 30 людей.

Крім того, обстріляти місто наказав командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тимошин.

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