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Бербок едет в Гаагу: будет говорить о преступлениях РФ в Днепре и не только

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ответственные за ракетный удар по жилому дому в Днепре должны быть привлечены к ответственности. В связи с этим глава МИД Германии Анналена Бербок отправляется в Гаагу, чтобы обсудить преступления РФ в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Германии в Twitter.

"Ответственные за совершенные преступления должны быть привлечены к ответственности - от российских солдат, насилующих, грабящих и обстреливающих ракетами дома в Днепре, до руководства, отдающего приказы об этих преступлениях. Это одна из причин, почему Анналена Бербок завтра отправляется в Гаагу", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 января во время очередного массированного обстрела по территории Украины, российские оккупанты совершили удар по жилому дому в Днепре. По последним данным было известно, что в результате удара погибли 30 человек.

Кроме того, обстрелять город дал приказ командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин.

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