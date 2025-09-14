Бербок не виключає відправку миротворців ООН до України

Вона підкреслила, що миротворчі місії "необхідні як ніколи раніше, і не тільки з огляду на європейський континент".

"Якщо буде укладено мирний договір, його необхідно максимально захистити. І якщо більшість держав-членів вважає, що для цього потрібні блакитні каски, то це, сподіваємося, допоможе забезпечити тривалий мир. Перш за все, необхідно провести мирні переговори", - підкреслила Бербок.

Миротворці ООН

Миротворці ООН - це військовослужбовці держав-членів, відряджені для служби під командуванням і контролем Організації Об’єднаних Націй. Водночас можливість такої місії в Україні значною мірою залежить від Москви: розгортання "блакитних шоломів" санкціонує Рада Безпеки ООН, а право вето Росії може заблокувати відповідне рішення.