Бербок не виключає відправку миротворців ООН до України

Президентка Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок не виключає розгортання миротворчих сил ООН в Україні для забезпечення режиму припинення вогню та післявоєнного миру, якщо це підтримає більшість держав-членів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Вона підкреслила, що миротворчі місії "необхідні як ніколи раніше, і не тільки з огляду на європейський континент".
"Якщо буде укладено мирний договір, його необхідно максимально захистити. І якщо більшість держав-членів вважає, що для цього потрібні блакитні каски, то це, сподіваємося, допоможе забезпечити тривалий мир. Перш за все, необхідно провести мирні переговори", - підкреслила Бербок.
Миротворці ООН - це військовослужбовці держав-членів, відряджені для служби під командуванням і контролем Організації Об’єднаних Націй. Водночас можливість такої місії в Україні значною мірою залежить від Москви: розгортання "блакитних шоломів" санкціонує Рада Безпеки ООН, а право вето Росії може заблокувати відповідне рішення.
18 серпня в Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Головною темою були гарантії безпеки для України. Союзники обговорили можливість запровадити механізм, схожий на статтю 5 НАТО, але поза рамками Альянсу.
Під час переговорів Трамп підтвердив участь США в такій системі, водночас наголосивши, що основну відповідальність мають взяти на себе європейські партнери. Він також виключив відправку американських військових в Україну.
Італія, зі свого боку, розглядає відправлення саперів для розмінування деокупованих територій і морської акваторії.