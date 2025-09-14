Бербок не исключает отправку миротворцев ООН в Украину

Она подчеркнула, что миротворческие миссии "необходимы как никогда раньше, и не только учитывая европейский континент".

"Если будет заключен мирный договор, его необходимо максимально защитить. И если большинство государств-членов считает, что для этого нужны голубые каски, то это, надеемся, поможет обеспечить длительный мир. Прежде всего, необходимо провести мирные переговоры", - подчеркнула Бербок.

Миротворцы ООН

Миротворцы ООН - это военнослужащие государств-членов, командированные для службы под командованием и контролем Организации Объединенных Наций. В то же время возможность такой миссии в Украине в значительной степени зависит от Москвы: развертывание "голубых касок" санкционирует Совет Безопасности ООН, а право вето России может заблокировать соответствующее решение.