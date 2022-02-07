ru ua
Пн, 07 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Бербок о санкциях против России: мы готовы понести высокую цену

Новина українською →
Киев, Понедельник 07 февраля 2022 17:56
Бербок о санкциях против России: мы готовы понести высокую цену Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Запад и Берлин готовы понести высокую экономическую цену за жесткие санкции против России в случае ее вторжения в Украину. Западные страны уже скоординировали действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ее совместный брифинг с украинским министром Дмитрием Кулебой.

"Я хочу высказаться совершенно четко: мы сделаем все, чтобы предотвратить эскалацию. Мы запланировали ряд жестких мер в отношении России. Эти санкции беспрецедентны и скоординированы со всеми партнерами. Мы также готовы понести высокую экономическую цену, ведь речь идет о безопасности Украины", - отметила Бербок.

Напомним, ранее сообщалось, что США готовы ввести санкции в отношении ближнего круга президента России Владимира Путина, если продолжится атака на Украину.

Также сообщалось, что Британия готова ввести санкции против российских олигархов и ключевых сторонников Путина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Санкции против России Вторжение России в Украину
NEWS
Как выйти на пенсию в 60 лет: названо важное условие
Как выйти на пенсию в 60 лет: названо важное условие
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка