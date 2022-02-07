Бербок о санкциях против России: мы готовы понести высокую цену

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Запад и Берлин готовы понести высокую экономическую цену за жесткие санкции против России в случае ее вторжения в Украину. Западные страны уже скоординировали действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ее совместный брифинг с украинским министром Дмитрием Кулебой.

"Я хочу высказаться совершенно четко: мы сделаем все, чтобы предотвратить эскалацию. Мы запланировали ряд жестких мер в отношении России. Эти санкции беспрецедентны и скоординированы со всеми партнерами. Мы также готовы понести высокую экономическую цену, ведь речь идет о безопасности Украины", - отметила Бербок.