Бербок про санкції проти Росії: ми готові понести високу ціну
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Захід і Берлін готові понести високу економічну ціну за жорсткі санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну. Західні країни вже скоординували дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням її спільний брифінг з українським міністром Дмитром Кулебою.
"Я хочу висловитися абсолютно чітко: ми зробимо все, щоб запобігти ескалації. Ми запланували ряд жорстких заходів щодо Росії. Ці санкції безпрецедентні і скоординовані з усіма партнерами. Ми також готові понести високу економічну ціну, адже мова йде про безпеку України", - зазначила Бербок.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США готові ввести санкції щодо ближнього кола президента Росії Володимира Путіна, якщо продовжиться атака на Україну.
Також повідомлялося, що Британія готова ввести санкції проти російських олігархів і ключових прихильників Путіна.