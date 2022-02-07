Бербок про санкції проти Росії: ми готові понести високу ціну

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Захід і Берлін готові понести високу економічну ціну за жорсткі санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну. Західні країни вже скоординували дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням її спільний брифінг з українським міністром Дмитром Кулебою.

"Я хочу висловитися абсолютно чітко: ми зробимо все, щоб запобігти ескалації. Ми запланували ряд жорстких заходів щодо Росії. Ці санкції безпрецедентні і скоординовані з усіма партнерами. Ми також готові понести високу економічну ціну, адже мова йде про безпеку України", - зазначила Бербок.