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У Байдена готовы ввести санкции против окружения Путина

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Вашингтон, Пятница 04 февраля 2022 23:05
У Байдена готовы ввести санкции против окружения Путина Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты готовы ввести санкции в отношении ближнего круга президента РФ Владимира Путина, если атака на Украину продолжится. Работа ведется в Сенате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Псаки подчеркнула, что Белый дом находится в тесном контакте с сенаторами.

"Лица, которых мы идентифицировали, входят в ближайшее окружение Кремля или находятся рядом с ним и играют роль в принятии правительственных решений. Мы разработали конкретные санкционные пакеты как для российских элит, так и для членов их семей", - заявила она.

Введение санкций не является для администрации чем-то "принципиальным".

"Мы уже подготовили разрушительный пакет санкций - экономических санкций, которые окажут огромное влияние на российскую экономику. Это не требует действий Конгресса, но мы, конечно, тесно с ними сотрудничаем", - сказала Псаки.

Напомним, ранее американские сенаторы объединились в вопросе разработки законопроекта о санкциях против России в случае ее вторжения в Украину.

Отметим, в случае нового вторжения России в Украину США введут самые мощные санкции, которые могут разрушить российскую экономику.

Как сообщало РБК-Украина, президент США Джо Байден заявил о готовности ввести санкции против России в случае вторжения в Украину.

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Соединенные Штаты Америки Вторжение России в Украину
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