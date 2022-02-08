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Бербок на Донбассе: "Мы все еще воюем в центре Европы"

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Донбасс, Вторник 08 февраля 2022 17:30
Бербок на Донбассе: "Мы все еще воюем в центре Европы" Фото: глава МИД Аннален Бербок 8 февраля посетила Донбасс (twitter.com/EmineDzheppar)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 8 февраля посетила прифронтовой поселок Широкино в Донецкой области. Глава МИД провела в нем около 40 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

В целях безопасности Бербок одели в бронежилет и защитный шлем. В Широкино министр приехала на бронетранспортере. В ходе визита она пообщалась в украинским военными о текущей ситуации.

"Детские игрушки все еще в пути. Дома разрушены. Когда-то курорт, а теперь свидетельство того, что мы находимся в состоянии войны в центре Европы", - поделилась впечатлениями с немецкими журналистами Бербок после осмотра поселка.

На вопрос корреспондента издания, боялась ли глава МИД, что во время ее визита может что-то случиться, она сказала: "Нет, потому, что приехала под защитой".

При этом Бербок добавила, что в разрушенном поселке люди живут каждый день и рискуют стать мишенью для снайпера. "Наша миссия, как международного сообщества состоит в том, чтобы предотвратить это", - подчеркнула она.

Фото: глава МИД Аннален Бербок 8 февраля посетила Донбасс (twitter.com/EmineDzheppar)

Напомним, вчера, 7 февраля, район операции Объединенных сил (ООС) посетили главы МИД Австрии, Словакии и Чехии - Александр Шалленберг, Иван Корчок и Ян Липавский.

Отметим, 7-8 февраля Анналена Бербок находилась в Украине с двухдневным визитом по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

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