Бербок на Донбасі: "Ми все ще воюємо в центрі Європи"
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 8 лютого відвідала прифронтове селище Широкине в Донецькій області. Глава МЗС провела в ньому близько 40 хвилин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
З метою безпеки Бербок одягли в бронежилет і захисний шолом. До Широкиного міністр приїхала на бронетранспортері. В ході візиту вона поспілкувалася з українськими військовими про поточну ситуацію.
"Дитячі іграшки все ще в дорозі. Будинки зруйновані. Колись курорт, а тепер свідчення того, що ми знаходимося в стані війни в центрі Європи", - поділилася враженнями з німецькими журналістами Бербок після огляду селища.
На запитання кореспондента видання, чи боялася глава МЗС, що під час її візиту може щось трапитися, вона сказала: "Ні, тому, що приїхала під захистом".
При цьому Бербок додала, що в зруйнованому селищі люди живуть щодня і ризикують стати мішенню для снайпера. "Наша місія, як міжнародного співтовариства полягає в тому, щоб запобігти цьому", - підкреслила вона.
Фото: глава МЗС Аннален Бербок 8 лютого відвідала Донбас (twitter.com/EmineDzheppar)
Нагадаємо, вчора, 7 лютого, район операції Об'єднаних сил (ООС) відвідали глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії - Олександр Шалленберг, Іван Корчок та Ян Ліпавський.
Зазначимо, 7-8 лютого Анналена Бербок перебувала в Україні з дводенним візитом на запрошення Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.