В Украину едет глава МИД Германии

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок совершит второй визит в Украину. Она будет находиться в стране 7-8 февраля по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины (МИД).

"Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут координация усилий в рамках Нормандского формата, воплощение комплексного пакета сдерживания России, развитие торговых отношений, укрепление энергетической безопасности, активизация диалога об исторической ответственности Германии перед Украиной", - говорится в сообщении.

Во время визита глава МИД Германии также планирует посетить линию разграничения на Донбассе, чтобы ознакомиться с актуальной ситуации с безопасностью в зоне российско-украинского вооруженного конфликта, отметили в МИД.

По данным пресс-службы, Кулеба и Бербок проведут совместную пресс-конференцию в онлайн формате 7 февраля в 17:10.