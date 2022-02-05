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В Украину едет глава МИД Германии

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Украина, Суббота 05 февраля 2022 13:39
В Украину едет глава МИД Германии Фото: глава Германии Анналена Бербок посетит Украину (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок совершит второй визит в Украину. Она будет находиться в стране 7-8 февраля по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины (МИД).

"Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут координация усилий в рамках Нормандского формата, воплощение комплексного пакета сдерживания России, развитие торговых отношений, укрепление энергетической безопасности, активизация диалога об исторической ответственности Германии перед Украиной", - говорится в сообщении.

Во время визита глава МИД Германии также планирует посетить линию разграничения на Донбассе, чтобы ознакомиться с актуальной ситуации с безопасностью в зоне российско-украинского вооруженного конфликта, отметили в МИД.

По данным пресс-службы, Кулеба и Бербок проведут совместную пресс-конференцию в онлайн формате 7 февраля в 17:10.

Как сообщало РБК-Украина, министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан планирует посетить Украину 7-8 февраля.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс подтвердила свой визит в Украину на следующей неделе.

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